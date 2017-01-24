25.01.2017 01:06:00

FSB, Rusya'ya fiber saldırı sayısını açıkladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) İletişim Güvenliği Merkezi Başkan Yardımcısı Nikolay Muraşov, 'Rusya’ya son bir yıl içinde 70 milyon siber saldırı düzenlendi' dedi...

Ajanslarda yer alan bilgide; Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) İletişim Güvenliği Merkezi Başkan Yardımcısı Nikolay Muraşov, son bir yıl içinde ülkede bulunan çeşitli tesisleri hedef alan 70 milyon siber saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikaları Komitesi'nin oturumunda konuşan Muraşov, siber saldırılarının büyük bir kısmının yurtdışından yapıldığını kaydetti. Rus yetkili, “Federal Güvenlik Servisi, güvenli iletişim araçlarının geliştirilmesi bakımından Rusya'nın yeterli bir potansiyele sahip olduğu kanısındadır” diye konuştu.

Rusya'da kritik öneme sahip haberleşme altyapısı bulunan çoğu büyük şirketin güvenlik araçlarını aktif şekilde kullandığını hatırlatan Muraşov, konu üzerinde yeterince yoğunlaşmayan kuruluşlar bulunduğu konusunda da uyarıda bulundu.

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