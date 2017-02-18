18.02.2017 18:55:25

Freni patlayan otomobil park halindeki araçları biçti

TEKİRDAĞ (İHA) â€' Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı.

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TEKİRDAĞ (İHA) â€" Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı.Olay, Camiatik Mahallesi Doğancaçeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilge Sokak'ta yokuş aşağı inen bir otomobilin freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.Görgü şahidi bir vatandaş, "Kazan dairesinde çalışıyordum. Gürültüyü duyunca kendimi dışarım attım. Çok şükür yaralanan yok, birden fazla araç hasar görmüş" dedi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.