07.05.2017 22:36:45

Fransız siyasetçilerden Macron'a tebrik

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Başbakan Cazeneuve ve Dışişleri Bakanı Ayrault, Macron'u tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Bernard Cazeneuve ve Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'un, sandık çıkış anketlerine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u tebrik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Hollande, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'la telefonla görüştüğünü ve seçim sonuçları dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Hollande, açıklamasında, "Macron'un zaferi, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun cumhuriyetin değerleri etrafında birleşmek istediğini, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı olduğunu ve dünyaya açılan bir Fransa istediğini gösteriyor." ifadesine yer verdi.

François Hollande, "Asıl sorun, Fransa'yı başarıya ve sosyal adalete götürecek yolda devam edebilmek için birleşmektir." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Cazeneuve de yazılı açıklamayla Macron'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

"Seçim sonuçları, aşırı sağın feci projesini reddeden seçmenlerin akıllarının berraklığını ve cumhuriyetin değerlerine sarsılmaz bir şeklide bağlı olduklarını gösterdi." ifadesini kullanan Cazeneuve, seçmenlerin Fransa'nın genel çıkarlarını gözetme endişesiyle dünyada yaşanan sorunlara, özellikle de terör sorununa karşı AB'ye bağlı kalmayı tercih ettiklerini kaydetti.

Macron'un zaferinin bütün Fransızların zaferi olması gerektiğini belirten Cazeneuve, sol partinin şu anki tarihi zamanın ve sorumluluğun bilincinde olduğunu ve Fransa'nın başarısına katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Bakanı Ayrault da sosyal medya hesabından "Yeni cumhurbaşkanına tebrikler. Fransa ve Avrupa için başarı dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı.



