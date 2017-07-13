13.07.2017 09:44:04

Fransız golcü Beşiktaş'a evet dedi!

Vincent Aboubakar'ın Porto'da kalacağını açıklaması üzerine forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Andre Pierre Gignac'ı ikna etti.

Marcelo'yu 8.5 milyon euro karşılığında Lyon'a satan Beşiktaş Meksika'da Tigres forması giyen Gignac ile temasa geçti. 31 yaşındaki Fransız golcü oyuncunun siyah - beyazlı ekibe gelmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Fikret Orman yönetiminin Tigres'e bu transfer için 4 milyon euro bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Andre-Pierre Gignac Tigres UANL formasıyla geçtiğimiz sezon 49 maça çıktı ve 25 kez fileleri havalandırdı.