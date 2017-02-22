22.02.2017 19:49:26

Fransız gazeteci Erdoğan'a büyük destek

Fransız gazeteci Gilles Martin-Chauffier Fransa'da katıldığı televizyon programında Batı’nın takındığı tavra ”Türkiye ile ilgili ikide bir bağırıp çağırmaya bir son verin” dedi.

Fransa ve Almanya'da yayın yapan ARTE Televizyonu'da yayınlanan 28 Minutes programına konuk olan ünlü Fransız dergi Paris Match'ın Genel Yayın Yönetmeni Gilles Martin-Chauffier, Batı'nın Türkiye'ye yönelik takındığı tavıra sert tepki gösterdi. Türkiye'deki referandumun konuşulduğu programda, Chauffier, ‘Türkiye ile ilgili ikide bir bağırıp çağırmaya bir son verin” çağrısında bulundu.

ERDOĞAN HAPSE GİRİNCE SUSTUNUZ!

Diğer konuşmacıların Türkiye'de hapishanedekileri gündeme getirmesi üzerine ise ünlü Fransız gazeteci, ”Bugün hapistekiler için öfkeleniyoruz. Ancak Erdoğan 1998'de 1 yılını hapiste geçirdiği zaman hiçbiriniz şoke olmadınız.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN HER SEÇİMİ AÇIK ARA KAZANAN BİR DEMOKRAT

Diğer konuşmacının, ”Demokratların hapiste olmak yerine iktidarda olması daha iyi değil mi?'' sorusu üzerine ise Chauffier, ”Kusura bakmayın ama Erdoğan bir demokrat. Seçimleri baz alırsak her seçimi açık ara farkla kazandı” ifadelerini kullandı.

SUNUCUYA SERT TEPKİ

Program sunucusunun ”Erdoğan 12 yıl daha cumhurbaşkanı olacak” sözlerine de tepki gösteren Paris Match'ın Genel Yayın Yönetmeni, ”Siz 2002, 2008 ve 2011'de (Erdoğan'ın) sürekli ve yeniden seçildiğini unutuyorsunuz” sözleriyle cevap verdi.