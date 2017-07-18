18.07.2017 14:59:26

Fransız basını: Mangala Beşiktaş'a çok yakın

Beşiktaş'ın, bonservisi Manchester City'de bulunan Eliaquim Mangala ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre bonservisi İngiliz ekibi Manchester City'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren defans oyuncusu Eliaquim Mangala yakın zamanda Beşiktaş'a imza atacak.

Haberde Mangala'nın, geçtiğimiz günlerde Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi.