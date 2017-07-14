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Fransa ulusal bayramını kutluyor
14.07.2017 14:17:01

Fransa ulusal bayramını kutluyor

Fransa, ulusal bayramı Bastille Günü'nü görkemli askeri geçit törenleriyle kutluyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te Bastille Günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte'le katıldığı görkemli törenlerle kutlanıyor. Her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Fransa'nın ulusal bayramında askeri geçit törenleri ve jet gösterileri yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nın onur konuğu olarak katıldığı ve ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin yüzüncü yıl dönümünün de anıldığı geçit töreninde Amerika ve Fransa bayrakları açıldı. Kutlamalar nedeniyle şehirde güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.

Öte yandan, 2009 yılındaki kutlamalarda Paris'te toplam 317 araç ateşe verilirken, 2016 yılında Nice şehrindeki kutlamalar sırasında gerçekleşen saldırıda 86 kişi hayatını kaybetmişti. Etkinlikler kapsamında, saldırının birinci yıl dönümü dolayısıyla anma töreninde Macron, kurbanların aileleriyle bir araya geldi.


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