28.02.2017 18:35:21

Fransa Savunma Bakanı Drian, Mısır'da

Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesini ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Drian ile görüştü. Mısır Savunma Bakanı Sıdkı Subhi'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Sisi Drian'a Mısır ve Fransa arasındaki askeri yardımlaşmada gösterdiği gayretlerden dolayı devlet nişanı verdi.

Sisi görüşmede, "Mısır-Fransa ilişkileri son dönemde her alanda önemli gelişmeler kaydetmiş ve özellikle de askeri alanda ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Fransa Savunma Bakanı ise ülkesinin Mısırla ilişkileri, özellikle de askeri ve güvenlik alanında ortak çıkarlar çerçevesinde geliştirme konusunda hassas olduğunu söyledi.

Mısır Askeri Üretim Bakanı Muhammed Assar ile de görüşen Drian, Assar'a Fransız onur madalyası takdim etti.