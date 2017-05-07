08.05.2017 01:12:26

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Macron'un öncelikli hedefleri

Seçimin galibi Macron'un öncelikli hedefleri arasında etik yasası, iş yasasında değişiklik, KOBİ'lerin işlemlerinde kolaylık, AB'de yeni yönelim ve eğitim gibi konularda çalışmak bulunuyor

Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un göreve başladıktan sonra öncelikli olarak siyasette etik kanunu çıkarmak, iş yasasında değişiklik, KOBİ'lerin işlemlerinde kolaylık, AB'de yeni yönelim ve eğitim gibi konularda çalışma yapması bekleniyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'un göreve başladıktan sonra ilk iş olarak siyasette etik yasası çalışmalarını başlatması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanya süreci skandallarla sona eren Fransa'da Macron, seçildiği takdirde siyasete ahlak ve etiği yeniden getirme, bu yönde yasal düzenleme yapma sözü vermişti. Buna göre bakan, senatör ve milletvekilleri, yakınlarını danışman olarak çalıştıramayacak. Seçilmişler aynı zamanda başka bir ücret karşılığı iş de yapamayacak. Macron'un projeleri arasında 1 kişiye en fazla 3 dönem seçilme sınırı ve sabıka kaydı olanlara seçilme yasağı getirmek de bulunuyor.

Macron'un yapacağı düzenlemelerden bir başkası ise geçen yıl Fransa sokaklarını 5 ay boyunca savaş alanına çeviren iş yasası ile ilgili. Ulusal Meclis'te de büyük tartışmalara neden olan tasarı, başbakana verilen ve 49-3 yetkisi olarak bilinen özel bir yetki ile oylanmadan geçirilmişti. Yasa üzerinde geniş değişiklikler yapacağını belirten Macron'un bunun için haziran ayında düzenlenecek genel seçimlerden mecliste çoğunluğu sağlayarak çıkması gerekiyor.

Yürüyüş Hareketi lideri Macron ayrıca, KOBİ'lerin idari işlemlerinde hafifleme ve sadelik yasası çıkarma sözü verdi. Bu işletmelerin idari ve iç işlemler yüküne boğulduğunu ve asıl yükümlülüklerine fırsat bulamadığını aktaran Macron, "hata yapma hakkı" olarak belirttiği uygulamayla KOBİ'lerin idari cezalarının ertelenmesi veya silinmesi için düzenlemeler getirecek.

Seçim kampanyasının merkezine Avrupa Birliği'ni (AB) koyan Macron'un AB'nin yeniden şekillenmesi ve hedeflerinin yeni temellere oturtulması yönünde çalışmalar yapması bekleniyor. Macron, daha önce birçok kez dile getirdiği Avrupa Savunma Fonu, Avrupa Güvenlik Konseyi ve Avro Bölgesi'ne bütçe ve bakanlar kurulu oluşturulması gibi projeleri hayata geçirmek için çalışacak. Macron, daha somut ve daha koruyucu bir AB oluşturma çağrısı yapmıştı.

Macron'un önceliklerinden bir diğeri de eğitim reformunu geliştirmek. Az gelişmiş ve göçmen kökenli yurttaşların yoğun olduğu bölgelerdeki sınıfları 16 öğrenciyle sınırlandırmak isteyen Macron, öğretmen sayısını artıracak ve eğitimin daha kaliteli verilmesi için adımlar atacak.