03.03.2017 12:44:25

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İTÜ'den ortak burs programı

Büyükelçilik ve İTÜ, Türk araştırmacılar için doktora sonrası burs anlaşması imzaladı

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Türk araştırmacılar için doktora sonrası burs anlaşması imzalandı.

Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ rektör yardımcıları ve konsolosluk çalışanları katıldı.

Burs anlaşmasına Büyükelçi Fries ve İTÜ Rektörü Karaca imza koyarken, yüksek düzeyli programla, Fransa ve Türkiye arasında yeni bilimsel ortaklıkların yaratılması için bir başlangıç olması hedefleniyor. Burslar sayesinde, üç Türk araştırmacı Fransız üniversiteleri bünyesinde doktora sonrası araştırmalarına başlama ve araştırmalarını daha ileri seviyeye taşıma olanağını kazanacak.

Burs programına katılacak Türk araştırmacılar program bünyesinde Fransız araştırma ekiplerine dahil olma, başka programlara başvurma olanağına da sahip olacak.

Anlaşma kapsamında, eylülde başlayacak eğitimler için araştırmacılar 14 Nisan'a kadar burs başvurusunda bulunabilecek.