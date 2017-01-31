31.01.2017 19:01:36

Fransa: İran'ın füze denemesinden endişeliyiz

Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'ın yakın zamanda yaptığı füze testinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



İHA'nın haberine göre BM Güvenlik Konseyi'nde İran'ın yakın zamanda yaptığı füze testinden duyduğu endişeyi dile getirdi.



Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da bu sırada İran'daydı.



Mevkidaşı Cevad Zarif ile yaptığı ortak basın toplantısında, Fransa'nın, İran'ın balistik testlerinin, İran'ın nükleer programını sürdürmesi konusunda Viyana anlaşmasıyla oluşturulan güvenin inanılır olmasına zarar verdiğini söyledi.

"FÜZELERİN, ANLAŞMALARLA İLGİSİ YOK"

Basın toplantısında söz alan Zarif, ülkesinin gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin P5+1 ülkeleri ile yapılan nükleer anlaşmanın ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) anlaşmayı onaylayan kararlarının bir parçası olmadığını söyledi.



"KULLANMAYACAĞIZ"

Bu denemelerin nükleer anlaşmayı onaylayan BM kararlarının parçası olmadığını vurgulayan Zarif "Bu füzeler nükleer anlaşmanın parçası değil. İran bir başka ülkeye saldırmak için İran'da üretilen füzeleri hiçbir zaman kullanmayacak" dedi. Zarif "Hiçbir İran yapımı füze nükleer savaş başlığı taşıması için üretilmedi' ifadelerini kullandı.

AYRAULT: NÜKLEER ANLAŞMANIN SAVUNUCUSU OLARAK GELDİM

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault da "Tahran'a nükleer anlaşmanın savunucusu olarak geldim" dedi. "Biz bu anlaşmaya saygı gösterilmesimi istiyoruz" diyen Ayrault anlaşmaya uyulmasının 'ortak çıkar' olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?



Beyaz Saray dün, İran'ın pazar günü orta menzilli bir balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Füzenin menzili 630 mil mesafeli olup Semnan'dan atıldı. Bu tür denemenin en son Temmuz ayında yapıldığına işaret edildi.

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