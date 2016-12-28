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Fransa herkesi izleme kararı aldı
28.12.2016 21:54:01

Fransa herkesi izleme kararı aldı

Fransa'da belediye zabıtası, şehirlerarası demiryolu ve banliyö trenlerinde güvenliği sağlayan görevliler yaya kameraları ile donatılarak tüm müdahaleleri kayda alacak.

Resmi gazetede yayınlanan kanun değişikliğinde, daha önce ulusal polis teşkilatında pilot bölgelerde uygulanan kameralı sistemin, ülke geneline yayılarak belediye zabıtası ve demiryolu güvenliğinden sorumlu görevlileri de kapsayacağı belirtildi.

Düzenlemeye göre, şehir ve kasabalarda görevli polisler, kasklarına monte edilen yaya kamerası ile herhangi bir saldırı veya gösteri sırasında müdahale anını direkt kaydedebilecek. Tüm polis ve güvenlik görevlilerinin donatıldığı sistem ile müdahale anı görüntülenerek, güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı şikayetler daha sağlıklı değerlendirilebilecek. Aynı zamanda gösteri ve polis operasyonu sırasında "gözden kaçan" saldırganların daha kolay tesbit edilmesi sağlanacak.

Düzenlemeye göre, kaydedilen görüntüler özel olarak korunan merkezi bilgisayarlarda depolanacak, uzaktan veya ağ üzerinden izlenmesi mümkün olmayacak. Bu görüntülerin herhangi bir sistemde yayınlanmasının yasak olduğu belirtilirken, gerekli görülen durumlarda ilgili birimler tarafından açılıp değerlendirileceği kaydedildi. Görüntülerin, depolandığı bilgisayarlardan 6 ay sonra otomatikman silineceği, deneme aşamasındaki uygulamanın haziran 2018'de sona ereceği bildirildi.

Fransa'da polis şiddeti ve göstericilerin taşkınlıkları ile ilgili şikayetler üzerine güvenlik görevlilerinin müdahalelerinin kamerayla kayıt altına alınması kararlaştırılmış ve ulusal polis teşkilatı tarafından pilot bölgelerde uygulamaya sokulmuştu. Gösterilerde kullanılan kamera kayıt sisteminin özellikle genç göstericileri daha çok şiddete yönelttiği eleştirileri ve ortalama fiyatı 400 avro olarak belirtilen kameraların maliyeti konusunda tartışmalar ise devam ediyor.


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