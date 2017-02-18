18.02.2017 23:41:03

Fransa halkı 'Cezayir'de sömürgeciydik' diyor

Fransa'da yapılan son anket, vatandaşların çoğunluğunun cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un sömürgecilikle ilgili görüşlerine katıldığını ortaya koydu.

AA'nın haberine göre kamuoyu araştırma şirketi IFOP'un düzenlediği ankete katılanların yüzde 51'i, Macron'un "Fransa'nın Cezayir'deki sömürge faaliyetlerinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğu yönündeki kanaatine katıldığını açıkladı.

Ankete katılanlardan 35 yaş altı olanların yüzde 66'sı Macron'un konuya ilişkin görüşlerini onaylarken 65 yaş üstü katılımcıların sadece yüzde 32'si aynı fikri paylaştığını belirtti.

Nisan ve mayıs aylarında düzenlenecek seçimde Macron'a oy vereceğini açıklayan katılımcıların ise yüzde 85'i Macron'un sömürgecilikle ilgili açıklamalarını doğru bulduğunu aktardı.

Macron, önceki gün Cezayir'deki temasları sırasında sömürgeciliğin Fransa tarihinin bir parçası olduğunu belirterek "insanlığa karşı suç" olarak nitelediği sömürgecilik için Fransa'nın özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Sosyalist hükümet döneminde Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Macron, bağımsız aday olarak merkez oyları hedefleyerek seçim yarışına girmişti.

Son anketler, Macron'un ilk turu ikinci sırada bitirip, ikinci turda ise aşırı sağcı Marine Le Pen karşısında yarışı kazanma şansının oldukça fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Cezayir, 8 yıllık bir savaşın ardından 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu. Fransa, şu ana kadar devlet olarak sömürgeci politikaları yüzünden Cezayir'den resmen özür dilemedi.

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