19.07.2017 12:38:48

Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Fransa Genelkurmay Başkanı de Villiers, Cumhurbaşkanı Macron'un getirdiği bütçe kesintisi nedeniyle yaşadıkları tartışmanın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, istifa etti. İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan de Villiers, uygulanan finansal kısıtlamalar nedeniyle Fransa ordusunun işinin giderek daha zorlaştığını kaydetti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle Fransa ve Fransa halkının korunmasını garantiye almak için gerekli gördüğüm savunma gücü sağlamlığını güvenceye alabilecek kişi olarak görmüyorum" ifadeleri kullanıldı.

Bunun bir sonucu olarak istifasını sunduğunu belirten de Villiers, istifasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildiğini belirtti.

De Villiers, 13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem" demişti.

Ulusal Bastille Günü vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Macron da ordu mensuplarına seslenerek, "Sizin komutanınız benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Villiers'e cevap vermişti.