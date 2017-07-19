19.07.2017 12:11:57

Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti. İstifa, bugün yerel saatle 09.30'da Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, bir süredir bazı politikalarına itiraz ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la tartışıyordu.

Fransa'nın 40 yaşındaki en genç cumhurbaşkanı, Mayıs'ta göreve başladıktan hemen sonra bakanlıkların bütçelerinde büyük kesintiler yapacağını açıklamıştı.

Macron, Fransa Savunma Bakanlığının bütçesini de bu yıl 850 milyon euro azaltmayı planladığını duyurmuştu.

2014 yılından beri genelkurmay başkanlığı görevini yürüten 61 yaşındaki Villiers bu tasarrufları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.