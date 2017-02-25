26.02.2017 00:37:03

Fransa, drone için kartal eğitiyor

Fransız ordusu, düşman drone’larını yakalayıp etkisiz hale getirmek için kartal eğitiyor.

Dünya Halleri'nin Reuters'tan aktardığı habere göre 2015'teki Paris terör saldırılarının ardından harekete geçen Fransız ordusu, gelecekteki saldırılar için kullanılabilecek drone'ları yakalamak adına kartalları eğitmeye başladı.

NE YAPABİLİYORLAR?



Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana eğitilen kartallar, 200 metre uzaklıkta havalanan bir drone'u fark edip sadece 20 saniye içinde etkisiz hale getirebiliyor.

ORDUNUN KAYGISI

Fransız ordusu drone'ların yeni terörist saldırıları planlamak için gözlem amacıyla ya da sivillerin üzerine küçük bombalar bırakmak için kullanılmasından endişe ediyor.

"SİLAH KULLANMAKTAN DAHA GÜVENLİ"

Bu tarz hedefleri silahla vurmak, aşağıda bulunan sivillerin yaralanmasına sebep olabilir. Kartallar ise drone'dan başka hiçbir şeye zarar vermeden bu görevi başarıyla yerine getirebiliyor.



EĞİTİM NASIL VERİLİYOR?

Kartalların drone'ları yakalamaya şartlanması için ordu görevlileri bu hayvanları bir süre drone enkazının üzerinde besledi. Drone'ları yemekle ilişkilendiren kartallara, yakaladıkları her drone için et veriliyor.

HOLLANDA'DA DENENDİ

Daha önce Hollanda'da da benzer bir yönteme başvurulmuştu. Hollanda polisi, gökyüzünde bir DJI Phantom drone'u yakalayan eğitimli kartalın görüntüsünü paylaşmıştı. Polis servisi bu yöntemi ‘yüksek teknolojili bir soruna düşük teknolojili bir çözüm' olarak nitelendirmişti.

KARTALLAR ZARAR GÖRÜRSE...



Daha büyük drone'lar ya da üzerine silah yerleştirilmiş insansız hava araçları kartalların zarar görmesine sebep olabilir. Fransız ordusu bu gibi durumlar için kartallara deri ve Kevlar'dan zırhlar giydirmeyi de planlıyor.