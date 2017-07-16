16.07.2017 10:02:37

Fransa devreye girdi! Endişeliyiz

Suudi Arabistan'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Körfez krizinde gerginliğin hafifletilmesi, diyalog ve istişare yoluyla çözüm için çaba sarf edilmesini belirtti

Cidde kentinde Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile ortak basın toplantısı düzenleyen Le Drian, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin, siyaset ve ekonomi başta olmak üzere bir çok alanda olumsuz etki yaratmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Bölgeyi saran tehditlerle mücadelede birlik olunması gereken bir zamanda böyle bir krizin patlak verdiğine dikkati çeken Le Drian, tarafları sağduyu, diyalog ve uzlaşıya davet etti.

KUVEYT'İ DESTEKLİYORUZ

Le Drian, diyalog süreci ve yeniden güvenin inşa edilmesi için gerginliğin hafifletilmesi gerektiğini belirterek, "Körfez İşbirliği Konseyi'nin teröristlere karşı siper olması için birlik içinde olması önem arz ediyor. Bu krizin Körfez ülkeleri arasında çözülmesi gerekir. Kuveyt'in arabuluculuğunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu kapsamında bugün Cidde'ye gelmişti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.