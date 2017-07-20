20.07.2017 08:16:33

Fransa'dan Suriye'deki krize çözüm önerisi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki krize dahil olan büyük güçlerin savaş halindeki taraflara önerilerde bulunacak bir temas grubu oluşturması için çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki krize dahil olan büyük güçlerin savaş halindeki taraflara önerilerde bulunmak ve siyasi görüşmeleri çıkmazdan kurtarmak için bir temas grubu oluşturması için çağrıda bulundu. Le Drian, olası bir temas grubunun Birleşmiş Milletler öncülüğündeki barış çabalarını nasıl etkileyeceğine yönelik ve hangi formatta olması gerektiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.



Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise oluşturulacak temas grubunun Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Birleşik Devletler ile bölgesel güçler, muhalefet ve hükümet yetkililerinden oluşması gerektiğini ifade etti.



Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Alexey Borodavkin, Moskova'nın bu girişimi olumlu bir gelişme olarak gördüğünü ifade etti.