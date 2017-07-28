29.07.2017 01:09:53

Fransa'dan K. Kore'ye tepki!

Fransa, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yeni kıtalar arası füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Kuzey Kore'nin kıtalar arası yeni bir füze fırlatmasını şiddetle kınıyor. Bu füze, muhtemelen Japonya'nın ekonomik alanına zarar verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını ihlal eden bu füze denemesinin uluslararası güvenliğe tehdit olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'ye yönelik BM ve Avrupa Birliği bünyesinde hızlı şekilde yeni yaptırım kararları alınması istenen açıklamada, Kuzey Kore ile müzakere yolunun diplomatik baskı kurmaktan geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın Kuzey Kore'ye baskı kurmak için müttefiklerini birleşmeye davet ettiği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü belirtmişti.