SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Fransa'dan K. Kore'ye tepki!
29.07.2017 01:09:53

Fransa'dan K. Kore'ye tepki!

Fransa, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yeni kıtalar arası füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Kuzey Kore'nin kıtalar arası yeni bir füze fırlatmasını şiddetle kınıyor. Bu füze, muhtemelen Japonya'nın ekonomik alanına zarar verdi." değerlendirmesinde bulunuldu. 

 

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını ihlal eden bu füze denemesinin uluslararası güvenliğe tehdit olduğu belirtildi. 

Kuzey Kore'ye yönelik BM ve Avrupa Birliği bünyesinde hızlı şekilde yeni yaptırım kararları alınması istenen açıklamada, Kuzey Kore ile müzakere yolunun diplomatik baskı kurmaktan geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın Kuzey Kore'ye baskı kurmak için müttefiklerini birleşmeye davet ettiği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü belirtmişti.


    YORUM YAZ
İş adamının ölümünde infaz şüphesi!
İş adamının ölümünde infaz şüphesi!
Karabük yolunda kafasından vurulmuş halde bulunan iş adamının ölümünün 'intihar mı infaz mı?' olduğu şüpheleri üzerinde duruluyor.
29.07.2017 01:39:34
Motosiklet ithalatında ek gümrük vergisi!
Motosiklet ithalatında ek gümrük vergisi!
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandığına göre bazı ülkelerden ithal edilen ve belirlenen ölçünün üstünde olan motosikletlere ek gümrük vergisi getiriliyor.
29.07.2017 01:33:14
Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı!
Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı!
Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
29.07.2017 01:19:00
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısı davası!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısı davası!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan ve 3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili davada ara karar açıklandı.
29.07.2017 01:13:17
Fransa'dan K. Kore'ye tepki!
Fransa'dan K. Kore'ye tepki!
Fransa, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine tepki gösterdi.
29.07.2017 01:09:53
Ankara'da uyuşturucu kaçakçısı gözaltına alındı
Ankara'da uyuşturucu kaçakçısı gözaltına alındı
Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen cezaevi firarisi Kadir İnan, gözaltına alındı.
29.07.2017 00:33:42
İstanbul Emniyeti'nin önünde gergin anlar!
İstanbul Emniyeti'nin önünde gergin anlar!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açılması sonucu araçtaki iki kişi yaralandı.
28.07.2017 23:28:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
Mısır’daki tutuklu Uygurlar nerede?
Mısır’daki tutuklu Uygurlar nerede?
ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye yaptırım kararı
ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye yaptırım kararı
Suudi Arabistan, Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Suudi Arabistan, Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!
Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!
KKTC'de önemli karar! Maronitlerin dönüş yasağı kaldırıldı!
KKTC'de önemli karar! Maronitlerin dönüş yasağı kaldırıldı!
Görevden alınan Pakistan Başbakanı'ndan yeni karar!
Görevden alınan Pakistan Başbakanı'ndan yeni karar!
Gül'den Cumhuriyet gazetesi açıklaması
Gül'den Cumhuriyet gazetesi açıklaması
Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!
Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!
Esed güçleri o bölgeden çekiliyor
Esed güçleri o bölgeden çekiliyor
İstanbul'da Mescid-i Aksa zirvesi!
İstanbul'da Mescid-i Aksa zirvesi!
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı!
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı!
SON YORUMLANANLAR
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
Hayır, Channel 4: İslam, IŞİD’in eylemlerinden sorumlu değil!
Hayır, Channel 4: İslam, IŞİD’in eylemlerinden sorumlu değil!
İran uzaya roket gönderdi
İran uzaya roket gönderdi
'Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanıyor'
'Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanıyor'
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Emniyet uyardı: İhbar edin
Emniyet uyardı: İhbar edin
CIA direktöründen darbe itirafı!
CIA direktöründen darbe itirafı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları