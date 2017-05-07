07.05.2017 21:12:20

Fransa'dan ilk sonuçlar

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı seçildi

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı seçildi.Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu bugün yapıldı. İlk belirlemelere göre Emmanuel Macron yüzde 65.1 ile yüzde 34.9 alan Marine Le Pen'i geride bıraktı.