07.05.2017 21:12:20
Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu bugün yapıldı. İlk belirlemelere göre Emmanuel Macron yüzde 65.1 ile yüzde 34.9 alan Marine Le Pen'i geride bıraktı.
Fransa'dan ilk sonuçlar
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı seçildiFransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı seçildi.
Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu bugün yapıldı. İlk belirlemelere göre Emmanuel Macron yüzde 65.1 ile yüzde 34.9 alan Marine Le Pen'i geride bıraktı.