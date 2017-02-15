15.02.2017 11:35:24

'Fransa'daki polisler etnik ayrımcılık yapıyor'

Fransa'da polislerin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasından sonra polisin uyguladığı ayrımcılık ve saldırgan tavırlar hala tartışılıyor.

Paris'in banliyölerinden Aulnay-Sous-Bois'da bir gencin dört polisin coplu cinsel saldırısına uğramasıyla Fransa'da polislerle toplum arasındaki sorunlar tekrar gündeme geldi. Bu çerçevede, Fransız siyaset bilimci uzmanı ve "Polisten Demokrasiye" adlı kitabın yazarı, siyaset bilimci ve kriminolog Sebastian Roche, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Science Po Grenoble Üniversitesinde profesör olan Roche, tartışılan asıl sorunun, polislerin farklı etnik kökenden gelen ve farklı ekonomik duruma sahip kişilere yönelik güvenlik kontrollerindeki amaçları ve yöntemleri olduğunu belirtti.

Fransa'da polislerin etnik azınlıklara karşı ayrımcılık yaptığını vurgulayan Roche, "Polisler etnik ve sosyal gruplar arasında fark gözetiyor. Polisler Kuzey Afrika, Fas, Tunus ve Cezayir kökenli insanları suç işlemeseler de Fransızlara göre daha fazla kontrol ediyor ve bu kişilere daha fazla şiddet uyguluyor." dedi.

Fransa'da bu ayrımcılığın yeni bir sorun olmadığını aktaran Roche, "Polisler, güvenlik kontrolü yapacakları zaman ırk, renk, dış görünüş, giyim, yaşadıkları yer, kişilerin ekonomik durumuna göre ayrım yapıyor. Bunlar farklılıklar gösterirse daha kötü muamelede bulunuyor." diye konuştu.

Yabancıların Fransızlara göre polis tarafından daha sık kontrol edildiğini vurgulayan Roche, polislerin rutin kontrol sırasında yabancılara karşı daha saldırgan tutum sergilediğini söyledi.

"HÜKÜMET SORUNLA İLGİLENMİYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın polislerle ilgili politikasına da değinen Roche, "Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayken bu konuda polislerin herkesi eşit bir şekilde kontrol etmesi için polisleri denetleyecek bir mekanizma geliştirme konusunda söz vermişti." dedi.

Ancak Hollande'ın cumhurbaşkanı seçildikten sonra aldığı kararın dönemin İçişleri Bakanı Manuel Valls tarafından iptal edildiğini hatırlatan Roche, Hollande'ın da buna karşı çıkmadığını aktardı.

SİYAHİLER VE ARAP KÖKENLİLERE DAHA FAZLA KONTROL

İnsan hakları konusunda çalışmalar yapan "Hakların Savunucusu" adlı örgütün geçen ay yayımladığı raporda, Fransız toplumunda polisler tarafından son 5 sene içerisinde güvenlik kontrolüne tabi tutulan 25 yaşından küçük genç erkeklerin yüzde 80'inin Arap kökenli ve siyahilerden, yüzde 16'sının beyaz Fransızlardan oluştuğu bildirildi.

Fransa'nın genelinde, Arap kökenli ve siyahilerin, toplumun diğer kesimlerine göre 20 kat daha fazla güvenlik kontrolünden geçirildiği kaydedildi.

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