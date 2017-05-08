09.05.2017 10:01:14

Fransa'daki mülteci kampı tahliye edilecek

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeydoğusunda bulunan binlerce mültecinin yaşadığı kamp boşaltılacak

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Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeydoğusunda bulunan binlerce mültecinin yaşadığı kamp boşaltılacak.Fransa, Paris'in kuzeydoğusunda bulunan mülteci kampını boşaltmak için çalışmalara başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, kamp bölgesinde binlerce Afgan ve Afrikalı mülteci bulunuyor. Polis yetkilisi, Porte de La Chapelle bölgesinde gerçekleştirilecek operasyonda 350 polisin görev alacağını belirtti.Öte yandan, Kasım ayında benzer bir operasyon daha gerçekleştirilmişti. Kuzey Fransa'nın Calais kentindeki "Orman" mülteci kampının tahliye edilmesinin ardından sayısı iki katına çıkan binlerce mültecinin bulunduğu başka bir kamp boşaltılmıştı.