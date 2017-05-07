08.05.2017 00:14:42

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi

İçişleri Bakanlığı, oyların yüzde 62'sinin sayıldığını bildirdi- Bu sayıma göre Macron, oyların yüzde 62,19'unu alırken Le Pen yüzde 37,81'de kaldı

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların yüzde 62'sinin sayıldığını açıkladı.

Buna göre, sandık çıkışı anketlerinde cumhurbaşkanı seçimini kazandığı bildirilen Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in önünde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, oyların yüzde 62'sinin sayıldığı belirtilerek bu sayıma göre Macron'un oyların yüzde 62,19'unu aldığı, Le Pen'in yüzde 37,81'de kaldığı ifade edildi.

Sayılan oyların kullanıldığı bölgelerde seçmenlerin yüzde 24,07'sinin sandığa gitmediği, yüzde 8,94'ünün boş oy attığı, oyların yüzde 3,28'inin geçersiz olduğu kaydedildi.

Sayılan oylara göre, Macron'a 12 milyon 839 bin 697, Le Pen'e de 7 milyon 806 bin 116 seçmen oy verdi.

Seçime ilişkin resmi sonuçların Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.



