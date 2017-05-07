07.05.2017 22:12:17

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi

Le Pen, seçimin galibi Macron'u arayarak tebrik etti- Marine Le Pen:- 'Bana oyunu ve güvenini veren 11 milyon Fransız'a teşekkür ediyorum'- Le Pen, tüm yurtseverleri seçim sonrası oluşturulacak yeni siyasi harekete katılmaya davet etti

Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, sandık çıkış anketlerine göre cumhurbaşkanı seçiminin galibi olan Emmanuel Macron'u arayarak tebrik etti.

Le Pen, ilk sonuçların açıklanmasından sonra partisinin seçim merkezinde açıklama yaptı. Rakibi Macron'u arayarak tebrik ettiğini söyleyen Le Pen, seçimin ikinci turundan tarihi bir sonucun çıktığını söyledi.

"Bana oyunu ve güvenini veren 11 milyon Fransız'a teşekkür ediyorum. Bu sonuçla Fransız halkı, yurtseverler birliğini birinci muhalif güç olarak göstermiştir." diye konuşan Le Pen, ikinci turda kendisine destek veren Ayağa Kalk Fransa (DLF) lideri Nicolas Dupunt-Aignan'a da teşekkür etti.

Bu sonuçlarla küreselciler ve yurtseverler arasında geniş boyutlu bir siyasi oluşumun ortaya çıktığını ifade eden Le Pen, haziran ayında yapılacak genel seçimlerde de mücadelenin başında olacağını kaydetti.

Marine Le Pen, siyasi arenada derin değişimi hedeflediğini belirterek tüm yurtseverleri bu yeni oluşuma destek vermeye çağırdı.

Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun hazırlattığı anketlere göre, Yürüyüş Hareketi lideri 39 yaşındaki Macron oyların yüzde 65,1'ini alarak rakibi Le Pen'i geride bıraktı. Le Pen yüzde 34,9'da kaldı.

Yasal resmi sonuçlar, Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak.

Yeni cumhurbaşkanının görevi 14 Mayıs'a kadar François Hollande'dan devralması bekleniyor.