03.05.2017 20:59:49

Fransa'da yaralanan polise 'kızarmış tavuk' benzetmesine tepki

Fransa'daki 1 Mayıs kutlamalarında bir polis memurunun molotoflu saldırıya uğramasına ilişkin fotoğrafa 'kızarmış tavuk' benzetmesinin yapılması tepkilere yol açtı

Fransa'daki 1 Mayıs kutlamalarında bir polis memurunun molotofkokteylli saldırıya uğramasını içeren fotoğrafa "kızarmış tavuk" benzetmesinin yapılması eleştirilere neden oldu.

Ülkenin önde gelen konfederasyonlarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT) yan kuruluşu CGT Publicis'in paylaştığı tweetle bir polis memurunun molotofkokteyli ile yaralanmasını "kızarmış tavuk" olarak yorumlaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Fransa İçişleri Bakanı Mathias Fekl, CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez'e yazdığı mektupta, bu paylaşımın polisleri rencide ettiğini belirterek tweetin kaldırılmasını istedi.

Paylaşımın özellikle polis örgütlerinin de sert eleştirilerine neden olması üzerine CGT Publicis tweeti sildi.

Olayda yaralanan polis memurunun yüzünde ve ellerinde üçüncü derece yanık meydana geldiği bildirilmişti. 1 Mayıs eylemlerinde toplam 6 polis yaralanmıştı.

Olaya konu fotoğraf Suriye'deki savaştan kaçan ve Fransa'ya yerleşen bir foto muhabiri tarafından çekilmişti.