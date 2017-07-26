26.07.2017 15:59:04

Fransa'da yangın!

Fransa'nın güneyinde tatil bölgelerine çok yakın noktada önceki gün başlayan ve durdurulamayan yangın, 10 bin kişiyi evinden etti. Yangın ayrıca 8 bin hektar ormanın kül olmasına neden oldu.

Ünlü tatil bölgesi Saint Tropez yakınlarında bulunan La Croix-Valmer'de Salı gece yarısı başlayan yangın, şiddetli rüzgar yüzünden kısa sürede geniş bir ormanlık alana yayıldı. Yangın tatil noktalarına çok yakın yerlere doğru ilerledi. Yangında şimdiye kadar en az 22 kişi yaralanırken en az 15 kişi de zehirlendi.

Yetkililer yanan orman miktarının 8 bin hektarı geçtiğini bildiriyor. Yangını durdurmak için binlerce itfaiyeci ve yangın helikopteri çalışıyor. Fransa, yangının bir an önce durdurulması için AB'den yardım istedi.

Evlerinden olan kişiler şehir merkezlerindeki spor salonlarına yerleştirildi.