SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Fransa'da 'ulusal para birimine geçilmeli' sesleri
25.01.2017 23:09:47

Fransa'da 'ulusal para birimine geçilmeli' sesleri

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, günlük hayatta ulusal para birimine geçilmesini önerdi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Euro-1 radyo kanalında yaptığı açıklamada "Fransızlar günlük yaşamda kendi ulusal paralarını kullanmalı. Fransızların cüzdanında kendi ulusal paraları olmalı" dedi.

Le Pen, bununla devletlerarası ve büyük şirketler arasındaki ilişkilerde ortak para biriminin kullanılabileceğini ifade etti.

Aşırı sağcı lider, "Geçmişte olduğu gibi şirketler arasında Ecu gibi ortak bir para birimi kullanılabilir. Bu para birimi doğrudan Fransızları ilgilendirmek zorunda değil. Bunu devletler ve büyük şirketler kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Euro ortak birimine geçilmesinin başarısızlıkla sonuçlandığını savunan Le Pen, "Aralarında 4 kez Nobel ekonomi ödülü almış, 140'a yakın ekonomist euro para biriminin ekonomik rekabet için engel teşkil ettiği ve bunun sonucunda da işsizliğin arttığı görüşünde" dedi.

AB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Le Pen geçtiğimiz hafta sonu da, Avrupa Birliği'nin (AB) tüm branşlarda başarısız olduğunu savunmuş, "AB öldü ancak farkında değil" diye konuşmuştu.

SEÇİMLER

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri Nisan ve Mayıs ayında iki turlu düzenlenecek.

Son anketler Le Pen'in ikinci tura rahat bir şekilde kalacağını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DE "MİLLİ PARA" TARTIŞMASI

Erdoğan, 3 Aralık 2016'da tarihinde yaptığı konuşmada, Rusya, Çin ve İran'a da ticaretlerinde kendi paralarını kullanmayı önermişti.

Cumhurbaşkanı'nın milli para kullanma çağrısı sonrasında ABD'li düşünce kuruluşu Stratfor bir yazı yayınlamıştı.

Bunun tehlikeli bir çağrı olduğu söylenen yazıda "Dolar'ın yükselişiyle başedebilmek için başka ülkelerde de bu yola başvurulması ihtimali" üzerinde durulmuştu.

İran, Erdoğan'ın çağrısına olumlu karşılık vermişti. Fakat henüz herhangi bir ticaretin bu şekilde yapıldığına dair bir bilgi gelmedi.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

İtalya seçim yasasında değişiklikler yaptı
İtalya seçim yasasında değişiklikler yaptı
İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda 'Italicum' adıyla bilinen seçim yasasını kısmen onaylarken, bazı maddelerini ise iptal etti.
25.01.2017 22:26:11
Yolcu treni tıra çarptı
Yolcu treni tıra çarptı
Kütahya'da yolcu treninin tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
25.01.2017 22:09:20
Fatih Portakal referandum oyunu açıkladı
Fatih Portakal referandum oyunu açıkladı
FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal referandumda kullanacağı oyun rengini belli etti...
25.01.2017 22:04:20
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 5 ilçede 28 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.
25.01.2017 21:34:32
Putin: Astana'nın Cenevre için iyi bir zemin oluşturmasını umuyoruz
Putin: Astana'nın Cenevre için iyi bir zemin oluşturmasını umuyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana görüşmelerinin Cenevre müzakereleri için iyi bir zemin oluşturacağını umduklarını söyledi.
25.01.2017 21:21:06
16 yaşındaki Muhammed Ali 6 milyon doları reddetti
16 yaşındaki Muhammed Ali 6 milyon doları reddetti
İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Ali, kurduğu internet sitesini 6 milyon dolara satmayı reddetti.
25.01.2017 21:10:47
Palmira'dan çalınan tarih Avrupa'da satılıyor
Palmira'dan çalınan tarih Avrupa'da satılıyor
IŞİD’in elinde bulunan antik kent Palmira’dan (Tedmur) çalınan tarihi eserler, Danimarka’da satılmak isterken ortaya çıktı.
25.01.2017 21:04:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Trump 7 ülkeye vizeleri durduruyor
Trump 7 ülkeye vizeleri durduruyor
'Erdoğan hiçbir siyasi aktör istemiyor'
'Erdoğan hiçbir siyasi aktör istemiyor'
Muhaliflerden Rusya'nın anayasa taslağı için açıklama
Muhaliflerden Rusya'nın anayasa taslağı için açıklama
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
İşte FETÖ'nün en tepedeki ablası
İşte FETÖ'nün en tepedeki ablası
Abdülkadir Selvi: Fuat Avni yakında itirafçı olursa...
Abdülkadir Selvi: Fuat Avni yakında itirafçı olursa...
Rusya'dan kritik Suriye hamlesi
Rusya'dan kritik Suriye hamlesi
AK Parti'de 'Bahçeli' sürprizi
AK Parti'de 'Bahçeli' sürprizi
Binali Yıldırım: Paniklemeyin, bunlar gelip geçici
Binali Yıldırım: Paniklemeyin, bunlar gelip geçici
'Bahçeli ya zengin edildi ya da...'
'Bahçeli ya zengin edildi ya da...'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
AK Partili Gökçen Enç hakkında suç duyurusu
AK Partili Gökçen Enç hakkında suç duyurusu
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
'Erdoğan hiçbir siyasi aktör istemiyor'
'Erdoğan hiçbir siyasi aktör istemiyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Albayrak: Uygun maliyetli gaz sağlayacağız
Albayrak: Uygun maliyetli gaz sağlayacağız
Trump 7 ülkeye vizeleri durduruyor
Trump 7 ülkeye vizeleri durduruyor
İngiltere’den Türkiyeli eksen arayışı
İngiltere’den Türkiyeli eksen arayışı
'Bahçeli ya zengin edildi ya da...'
'Bahçeli ya zengin edildi ya da...'
İŞKUR'dan 1 milyon kişiye müjde!
İŞKUR'dan 1 milyon kişiye müjde!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları