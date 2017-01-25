25.01.2017 23:09:47

Fransa'da 'ulusal para birimine geçilmeli' sesleri

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, günlük hayatta ulusal para birimine geçilmesini önerdi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Euro-1 radyo kanalında yaptığı açıklamada "Fransızlar günlük yaşamda kendi ulusal paralarını kullanmalı. Fransızların cüzdanında kendi ulusal paraları olmalı" dedi.

Le Pen, bununla devletlerarası ve büyük şirketler arasındaki ilişkilerde ortak para biriminin kullanılabileceğini ifade etti.

Aşırı sağcı lider, "Geçmişte olduğu gibi şirketler arasında Ecu gibi ortak bir para birimi kullanılabilir. Bu para birimi doğrudan Fransızları ilgilendirmek zorunda değil. Bunu devletler ve büyük şirketler kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Euro ortak birimine geçilmesinin başarısızlıkla sonuçlandığını savunan Le Pen, "Aralarında 4 kez Nobel ekonomi ödülü almış, 140'a yakın ekonomist euro para biriminin ekonomik rekabet için engel teşkil ettiği ve bunun sonucunda da işsizliğin arttığı görüşünde" dedi.



AB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Le Pen geçtiğimiz hafta sonu da, Avrupa Birliği'nin (AB) tüm branşlarda başarısız olduğunu savunmuş, "AB öldü ancak farkında değil" diye konuşmuştu.



SEÇİMLER

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri Nisan ve Mayıs ayında iki turlu düzenlenecek.



Son anketler Le Pen'in ikinci tura rahat bir şekilde kalacağını ortaya koyuyor.



TÜRKİYE'DE "MİLLİ PARA" TARTIŞMASI

Erdoğan, 3 Aralık 2016'da tarihinde yaptığı konuşmada, Rusya, Çin ve İran'a da ticaretlerinde kendi paralarını kullanmayı önermişti.

Cumhurbaşkanı'nın milli para kullanma çağrısı sonrasında ABD'li düşünce kuruluşu Stratfor bir yazı yayınlamıştı.

Bunun tehlikeli bir çağrı olduğu söylenen yazıda "Dolar'ın yükselişiyle başedebilmek için başka ülkelerde de bu yola başvurulması ihtimali" üzerinde durulmuştu.

İran, Erdoğan'ın çağrısına olumlu karşılık vermişti. Fakat henüz herhangi bir ticaretin bu şekilde yapıldığına dair bir bilgi gelmedi.

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