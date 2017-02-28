28.02.2017 21:34:21

Fransa'da törende duyulan silah sesi korkuttu

Cumhurbaşkanı Hollande hızlı tren hattı açılış töreninde konuşma yaptığı sırada bir askerin silahı yanlışlıkla ateş aldı- İki kişinin yaralandığı olay, kısa süreli paniğe neden oldu

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Tours-Bordeaux hızlı tren hattının açılış töreninde konuşma yaparken, bir askerin silahının yanlışlıkla ateş alması kısa süreli paniğe yol açtı.

Hollande'ı koruyan özel keskin nişancı timi, Villognon kasabasındaki tören alanının etrafındaki çatılarda konuşlandı.

Cumhurbaşkanı Hollande konuşmasını yaptığı sırada, tören alanına 100 metre uzaklıktaki bir çatıda bulunan askerlerden birinin silahı yer değiştirme sırasında ateş aldı.

Kısa süreli paniğe neden olan olayda 2 sivil yaralandı.

Silah sesine rağmen konuşmasına ara vermeyen Hollande, daha sonra yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Charente Bölge Valisi Pierre N'Gahane, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu, kazaya neden olan askerle ilgili idari soruşturma açılacağını bildirdi.