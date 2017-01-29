29.01.2017 23:21:47

Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı Hamon

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Ön seçimlerin ikinci turunda eski Başbakan Manuel Valls'e karşı mücadele veren Benoit Hamon sandıktan ilk sırada çıktı.Yüksek katılım oranının sağlandığı ikinci turda toplam 1,1 milyon seçmen oy kullandı. Eski Milli Eğitim Bakanı Hamon, oyların yüzde 58,65'ini alarak rakibi Valls'i açık ara geride bıraktı.Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ilk turu 23 Nisan'da yapılacak. En yüksek oy oranını alan iki aday kozlarını 7 Mayıs'taki ikinci turda paylaşacak.