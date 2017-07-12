12.07.2017 16:08:50

Fransa'da sığınmacı başvuru süreci kısalacak

Fransa'da hükümet, sığınmacı başvuru sürecini düşürmeyi öngören yeni yasa tasarısını eylülde parlamentoya sunacak.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sığınmacıların başvuru sürecini kısaltmayı öngören yasa tasarısının eylülde parlamentoya sunulacağını açıkladı.

Philippe, yaptığı basın açıklamasında, tasarının sığınmacıların daha iyi koşullarda barınabilmelerine olanak sağlayacağını söyledi.

Başbakan, sığınmacı başvurularının sonuçlandırılması ile ilgili süreci ortalama 6 aya düşürmek ve önümüzdeki iki yıl içinde sığınmacılara çok daha fazla konaklama imkanı sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Philippe, "Hükümet, 2018'e kadar ilave 4 bin, 2019'a kadar ise 3 bin 500 sığınmacının daha ağırlanabilmesi için merkezler kuracak." diye konuştu.