07.05.2017 23:42:07

Fransa'da oylar sayıldı

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu kapsamında oy sayma işlemi tamamlandı.

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Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu kapsamında oy sayma işlemi tamamlandı.Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu tamamlandı. Yerel saatle 08.00'da başlayan oy verme işlemi büyük kentlerde 20.00'da son buldu. Oy verme işleminin son bulmasının ardından oy sayma işlemine geçildi. Toplanan oylar yüzer yüzer ayrılarak büyük zarflara konularak görevlilere teslim edildi. 4 gönüllü kişilerden oluşan masalara tek tak sayıldı. İki kişinin zarfı açtığı iki kişinin de yazdığı oy ayma işleminde elde edilen sonuçlar tek tek kayda alındı. Oy sayma işlemine katılan gönüllüler, bu işi görev kabul ederek zorunlu olarak değil de memnuniyet duyarak yaptıklarını ifade etti.