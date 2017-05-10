10.05.2017 19:07:24

Fransa'da olağanüstü halden kapatılan cami yeniden açılacak

Fransa İçişleri Bakanlığı, kararda cami derneğinin güvencelerinin önemli rol oynadığını bildirdi

Fransa İçişleri Bakanlığı, olağanüstü hal uygulaması gerekçe gösterilerek kapatılan bir caminin yeniden ibadete açılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Paris yakınlarındaki Stains kasabasında bulunan Al Rawda Camisi'nin, Kasım 2016'da geçici kapatılmasıyla ilgili genelgenin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, cami derneğinin verdiği güvencelerin ibadet yerinin yeniden açılması kararında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce "Cumhuriyet değerlerine aykırı ve kamu güvenliğini tehdit eder nitelikte faaliyet ve söylemler gerçekleştirildiği" gerekçesiyle caminin kapatıldığını açıklamıştı. Yaklaşık 600 kişinin ibadet edebildiği camiden sorumlu derneğin, idari mahkeme ve temyiz mahkemesine yaptığı başvurular da reddedilmişti.

Fransa'da olağanüstü hal uygulamasının ilanından bu yana 20'den fazla cami ve mescit kapatıldı.

Paris'in 6 bölgesinde 13 Kasım 2015'te düzenlenen, 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal, Nice'te geçen yıl 14 Temmuz'da yaşanan, 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra da uzatılmıştı.







