07.05.2017 19:53:14

Fransa'da 'Macronleaks'e soruşturma talebi

Macron, seçim kampanyasına ait bilgileri içeren e-postalar ve belgelerin internet ortamında yayılmasının ardından savcılığa başvurarak bunu yapanların araştırılmasını istedi

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un, Macronleaks'in faillerinin araştırılması için Paris Savcılığına başvurduğu bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Yürüyüş Hareketi lideri Macron, seçim kampanyasının bilgisayar korsanlarının hedefi olması ve bunun sonucunda kampanyasına ait bilgi ve belgelerin internet ortamında yayılmasının ardından Paris Savcılığından sorumluların bulunması talebinde bulundu.

Savcılık "otomatik bir veri işleme sistemine yetkisiz erişim" ve "gizlilik ihlali" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Fransa Seçim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un kampanyasına ait olduğu bildirilen elektronik postaların yasa dışı yollardan elde edilmesini ve seçim yasaklarının da başlamasını gerekçe göstererek basının konuyla ilgili haber yapmamasını, ilgili dokümanların vatandaşlarca sosyal medyadan paylaşılmamasını istemişti.

Cumhurbaşkanı François Hollande, "Afrika'da İslam'ın Hazineleri" adlı sergiye katılımının ardından yaptığı açıklamada, seçim kampanyası boyunca bu tip risklerin olduğunu söylediklerini anımsatarak konuyla ilgili araştırma yapılacağını bildirmişti.

Macron'un kampanya merkezinden iki gün önce yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı kaydedilmişti.

Kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının pazar günü yapılacak seçim öncesi Macron'a zarar vermek istediği vurgulanmıştı.

Daha önce de güvenlik şirketi Trend Micro uzmanı Feke Hacquebord, Rusya istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarının Macron'un kampanyasına saldırı düzenlediğini bildirmiş, olay Macron'un kampanya merkezi yetkililerince de doğrulanmıştı.



