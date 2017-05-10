10.05.2017 20:38:26

Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanlığı kesinleşti

Anayasa Konseyi Başkanı Fabius, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur resmi sonuçları ilan etti- Sonuca göre, Macron oyların yüzde 66,10'nu alırken, Le Pen'in oyları yüzde 33,90'da kaldı

Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı.

Fabius, Anayasa Konseyi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un oyların yüzde 66,10'unu aldığını bildirdi. Böylece, Macron resmi sonuçlara göre, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Seçime aşırı sağın adayı olarak giren Marine Le Pen'in ise oyların yüzde 33,90'ını aldığını ifade eden Fabius, toplam 47 milyon 568 bin 693 seçmenin bulunduğu ülkede boş oy sayısının 3 milyon 21 bin 499 olduğunu belirtti.

Bu sonuca göre seçmenlerin yüzde 25,44'ünün sandığa gitmemesiyle, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1969'dan bu yana en düşük katılım oranı gerçekleşti.

Fabius, seçimde Macron'un 20 milyon 743 bin 128, Le Pen'in ise 10 milyon 638 bin 475 seçmenden oy aldığını duyurdu.

İlk turda resmi sonuçlara göre 7 milyon 678 bin 491 seçmenin desteğini alan aşırı sağcı Le Pen oylarını yaklaşık 3 milyon artırmış oldu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'un, pazar günü Elysee Sarayı'nda düzenlenecek törenle görevi Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan devralacağını açıklamıştı.