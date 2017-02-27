27.02.2017 21:19:12

Fransa'da Le Pen'e para cezası

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin Onursal Başkanı Le Pen, Romanlarla ilgili sözlerinden dolayı 5 bin avro cezaya çarptırıldı aldı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin Onursal Başkanı Jean-Marie Le Pen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 5 bin avro cezaya mahkum edildi.

Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Le Pen'in Romanlarla ilgili sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" ve "ayrımcılık" suçlarından dolayı 5 bin avro tazminat ödemeye mahkum edildiği belirtildi.

Le Pen, 2013 yılında Nice kentinde düzenlediği bir basın toplantısında, "Bu şehirde yaşayan yüzlerce Roman hakkında bazı endişeleriniz var. Onlar kokuyor ve kaşındırıyorlar. Bu buzdağının sadece görünen tarafı." ifadesini kullanmıştı.

Davayla ilgili duruşmada sözlerini savunan Le Pen pişman olmadığını belirterek, "Bu ifadeler hala savunduğum görüşler çünkü bu halkın fikri ve ben seçmenlerin düşüncelerini söylediğim için para cezası ödüyorum." demişti.

Daha önce 8 kez ırkçılık nedeniyle ceza alan Le Pen, 2014 yılında yaptığı bir konuşmada Yahudi kökenli sanatçılar hakkında kullandığı "Gelecek sefer fırınlayacağız." ifadesinden dolayı hakkında adli soruşturma başlatılmıştı.



