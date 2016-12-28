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Fransa'da 'ırkçı' emlak ilanına tepki
28.12.2016 07:01:36

Fransa'da 'ırkçı' emlak ilanına tepki

Fransa'nın başkenti Paris'te bir emlakçının asmış olduğu ırkçı ilan tepki çekti...

Ajanslarda yer alan habere göre; Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındaki "Kiracı Fransız olmalı, siyah değil" ifadesi ülkede büyük tepki topladı.

Paris'in güneybatısında yer alan Levallois-Perret bölgesinde yer alan emlakçıyı ziyaret eden bir müşterinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığı ilanda, "Kiracının seçimine özellikle dikkat edilir. Kiracı Fransız olmalı, siyah değil" ifadesi yer aldı. ​Sosyal medyada ilanı ırkçı ve ayrımcı bulan birçok kişi tepki gösterdi.

'BARACK OBAMA BU EVİ KİRALAYAMAYACAK'

Mesajlarda, "Barack Obama bu evi kiralayamayacak yazık!", "İç yazışma olduğu belli ama ayrımcılığın ortaya çıkması iyi olmuş", "Düpedüz ırkçılık. Bunu kabul etmek mümkün değil" yorumları yapıldı. Konuyla ilgili sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan emlak şirketi, ilanın yayınlanmasında dolayı özür dilerken bunda sorumluluğu olan çalışanın şirketle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

 


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