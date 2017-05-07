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Fransa'da 'ilklerin cumhurbaşkanı' Macron
07.05.2017 21:39:43

Fransa'da 'ilklerin cumhurbaşkanı' Macron

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi galibiyetle bitiren 39 yaşındaki Macron, görevi devraldığında Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak- Macron aynı zamanda geleneksel merkez sağ ve sol partileri ilk turda yarış dışı bırakan ilk aday oldu

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Emmanuel Macron, görevi devraldığında ülke tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olacak. Seçimin ilk turunda merkez sağ ve solu aşırı sağ aday Marine Le Pen ile birlikte yarış dışı bırakan Macron, aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yürüyüş Hareketi lideri Macron oyların yüzde 65,1'ini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 34,9'da kaldı.

Bu sonuca göre Macron, görevi devraldığında Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak. Geleneksel merkez sağ ve sol partileri ilk turda yarış dışı bırakan ilk aday olarak kayıtlara geçen Macron, aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.

- Macron kimdir?

Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron, 21 Aralık 1977'de Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan ve "Kuzeyin Venedik'i" olarak adlandırılan Amiens kentinde doğdu. Doktor bir anne ve nörolog bir babanın oğlu olan Macron'un hayatında, çocukluğunun büyük bölümünü birlikte geçirdiği kolej müdiresi anneannesinin büyük etkisi oldu. Kendisinden iki yaş büyük erkek kardeşi ve 5 yaş küçük kız kardeşi bulunan Macron, küçüklüğünde piyano dersi aldı. Piyanodaki ustalığı ona yıllar sonra profesyonel hayatında "Finansın Mozartı" lakabının takılmasına sebep oldu.

İlk eğitimini Cizvit ve Katolik kilisesinin kontrolündeki okullarda alan Macron, daha sonra erkek kardeşi ile birlikte Paris'te lise ve üniversiteyi okudu. Paris X-Nanterre üniversitesinden felsefe, Siyasi Etüdler Enstitüsü'nden (IEP) siyaset bilimi diploması aldı. Fransa'da son 60 yılın yöneticilerinin vazgeçilmez okulu olarak gösterilen Ulusal İdarecilik Okulu'ndan (ENA) mezun olan Macron, 2002-2004 yılları arasında burada Fransa'yı ve Fransız yönetim sistemini öğrendi.

Fransa'da elitlerin okulu ve devlete yönetici fabrikası olarak gösterilen ENA'dan mezun olmasının ardından 2004-2008 yılları arasında maliye müfettişi olarak çalışan Macron'un yolları bu süreçte, 1980'den bu yana "Fransa siyasetinin gizli gücü" olarak görülen ekonomist ve yazar Jacques Attali ile kesişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye ekonomi alanında bir reform paketi raporu hazırlayan Attali, Macron'u yardımcısı olarak yanına aldı.

Aynı yıl Macron, 15 yaşındayken tanıştığı, kendisinden 24 yaş büyük tiyatro öğretmeni Brigitte Trogneux ile evlendi. İlk evliliğinden üç çocuğu olan 64 yaşındaki Trogneux'in 7 de torunu bulunuyor.

- Finans dünyasına girişi

Fransa yönetiminin "akıl hocası" Attali ile tanışması sonrasında devlet memurluğundan istifa eden Macron, kariyerini özel sektörde devam ettirerek Rotschild Bankasında işe girdi. Yatırım ve finans pazarlıkları ile geçen 4 yılda dünya çapındaki şirketlerle ilgili kararlar almayı ve finans sektörüne yön veren adımları atmayı öğrendi. Aynı dönemde Cumhurbaşkanı François Hollande ile tanıştı ve birlikte çalışma teklifi aldı. 2012 cumhurbaşkanı seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleşen bu tanışma, Macron'a önce Hollande'ın danışmanlığı, daha sonra da Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı olma yolunu açtı. Hollande'ın, 34 yaşındaki bu liberal danışmanına güveni tamdı ve 2014'te Macron'u Ekonomi Bakanı olarak görevlendirdi.

2016'nın nisan ayında isim ve soyisminin baş harfleriyle başlayan En Marche (Yürüyüş) Hareketi'ni kuran Macron, aynı yıl ağustos ayında da Ekonomi Bakanlığından istifa ederek cumhurbaşkanlığı seçimleri için bağımsız adaylığını ilan etti. Macron'un Sosyalist Parti'de geleceğini görmediği yorumları yanında, anketlerde tarihinin en düşük oy oranlarını yakalayan partide Cumhurbaşkanı Hollande tarafından solu kurtarmak görevi ve "gizli bir ajandayla" görevlendirildiği de belirtiliyor.

- Macron'un önünü açan skandallar

Skandallarla dolu bir ön seçim ve kampanya döneminde yıldızı sürekli parlayan isim olan Macron, rakiplerinin aksine anketlerde oy oranını sürekli artırdı.

Nicolas Sarkozy, Alain Juppe, François Fillon, Manuel Valls gibi Fransa siyasetinin iddialı isimlerinin saf dışı kaldığı bir yarışta ilk turu yüzde 24,01'lik oy oranıyla 1. olarak bitirdi.

Son 50 yıldır Fransa'yı dönüşümlü olarak yöneten Cumhuriyetçiler (LR) ve Sosyalistler (PS) ilk defa ilk turda yarışın dışında kaldı.

Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Fransa'nın daha liberal politikalar izlemesi bekleniyor. Aşırı sağ tehdidine karşı kendisine oy veren milyonları rahatlatıcı mesajlar veren Macron, Avrupa Birliği (AB) içerisinde daha etkili ve güçlü bir Fransa vadetti. Rakibi Marine Le Pen'in aksine Macron, Fransa'nın uluslararası arenada daha çok görünmesi ve bunun için daha "geçişli bir yönetim" tarzı sergilenmesini savunuyor.


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