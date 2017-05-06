07.05.2017 10:28:14

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanı seçimi ikinici turunda siyasi olarak merkezde olduğunu belirten aday Macron, aşırı sağcı Le Pen ile yarışıyor- Kamuoyu yoklamalarında Macron önde görünüyor- 47 milyondan fazla seçmenin sandık başına gideceği olağanüstü hal altındaki Fransa'daki seçimlerde yaklaşık 67 bin oy kullanma merkezinde yine yaklaşık 50 bin güvenlik gücü görev yapıyor

Fransa'da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanı seçiminde halk oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Kendisini siyasi olarak merkezde konumlayan ve ekonomi politikalarında liberal, sosyal politikalarda ise solcu olduğunu ifade eden ve kurduğu hareketle bir yıl kadar kısa bir sürede cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna kalmayı başaran Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı ve Yürüyüş Hareketi Lideri 39 yaşındaki Emmanuel Macron iki adayın yarışacağı seçim öncesi kamuoyu anketlerinde önde görünüyor.

İlk tur seçimlerde yanılmayan kamuoyu yoklamalarına göre, Macron'un yüzde 60'ın üzerinde oy alacağı, aşırı sağcı ve Ulusal Cephe partisinin eski lideri 48 yaşındaki Marine Le Pen'in ise yüzde 40'larda kalacağı tahmin ediliyor.

Olağanüstü hal altında gerçekleşen seçimlerde yaklaşık 67 bin oy kullanma merkezinde 50 bin'e yakın polis, jandarma ve asker görev yapıyor.

Fransa'nın ana kara topraklarında sabah 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, küçük şehirlerde 19.00'da (TSİ 20.00), büyük şehirlerde ise 20.00'da (21.00) sona erecek.

Seçimlerin sona ermesinin hemen ardından sandık çıkış anketleri yayımlanabilecek.

İçişleri Bakanlığı ise oy sayım işlemlerinden elde ettiği sonuçları seçimlerin ardından sürekli güncelleyerek internet sitesinden duyuracak. Gece yarısı itibarıyla İçişleri Bakanlığı verileri ile sağlanan seçim sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.

Resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak.

- Macron'a destek büyük



Macron cumhurbaşkanı seçilirse Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak.

İlk tur seçimlerde yüzde 24,01 oy alan Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un ilk tur oylamalarda elenen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı François Fillon ve Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon'dan aldığı destek büyük önem taşıyor.

İlk tur seçimin hemen ardından Fillon'un yüzde 20,01'lik ve Hamon'un yüzde 6,36'lık oylarıyla Macron'u destekleyeceklerini açıklamaları, Macron'un oy potansiyelini yüzde 50'nin üzerine çıkardı.

İlk turda yüzde 19,58 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un kampanya merkezi tarafından yapılan araştırmada oyların yaklaşık üçte birinin Macron'a gideceği belirlenmişti.

Seçmenlerin Macron'a oy vermesinin ana sebeplerden birini, aşırı sağ karşıtlığı oluşturuyor. Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin eski lideri Marine Le Pen'in iktidara gelmesini istemeyen pek çok sivil toplum örgütü, bazı dini kuruluşlar, yazarlar ve sinemacılar seçmenlerden Macron'un desteklenmesini talep ediyor.

İlk tur seçimlerde yüzde 21,30 oy alan Le Pen, ikinci turda aradığı desteği ancak seçimin ilk turunda yüzde 4,7 oranında oy alan muhafazakar sağcı Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan'a cumhurbaşkanı seçilirse başbakanlık sözü vererek aldı.

Kamuoyu anketlerinde Le Pen'e verilen destek, Macron'la televizyon canlı yayınında çarşamba gecesi yaptığı birebir tartışma programından sonra geriledi. Bu gerilemede Le Pen'in Macron'a karşı saldırgan ve alaycı tutumunun etkisi olduğu değerlendirildi.

Seçim, Fransa Avrupa Birliğinin iki büyük ortağından biri olduğu için birliğin kaderini de etkileyecek. Macron, AB yanlısı politikaları uygulayacağını belirtirken, Le Pen Frexit olarak adlandırdığı, Fransa'nın birlikten çıkması amaçlayan bir referandum yapmayı istiyor.

- Seçim Macronleaks'in gölgesinde gerçekleşiyor

Macronleaks olarak adlandırılan ve cumhurbaşkanı seçimine iki gün kala internet ortamında yayılan cumhurbaşkanı adayı Macron'un seçim kampanyasına ait bilgileri içeren elektronik postalar Fransa kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Fransa Seçim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un kampanyasına ait olduğu bildirilen elektronik postaların yasa dışı yollardan elde edilmesini ve seçim yasaklarının da başlamış olduğunu gerekçe göstererek basının konuyla ilgili haber yapmamasını, ilgili dokümanların vatandaşlarca sosyal medyadan paylaşılmamasını istemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yaptığı konuyla ilgili açıklamada, seçim kampanyası boyunca bu tip risklerin olduğunu söylediklerini anımsatarak, konuyla ilgili araştırma yapılacağını bildirmişti.

Macron'un kampanya merkezinden yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı, kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilmişti.

Macron'un kampanya ekibine ve taraftarlarına ait içinde mali bilgilerin de bulunduğu yaklaşık 15 gigabayt boyutunda on binlerce kişisel ve resmi elektronik postanın çalındığı tahmin edilirken olayın Rusya tarafından kullanılan internet korsanlarınca yapılmış olabileceği belirtiliyor.



- İlk tur seçim sonuçları

Anayasa Konseyi sonuçlarına göre, 23 Nisan'da yapılan seçimin ilk turunda toplam 47 milyon 582 bin 183 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23 olmuştu. Konsey, ayrıca geçersiz oyların sayısının 659 bin 997 olduğunu açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre 11 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

Emmanuel Macron - 8.656.346 - 24,01

Marine Le Pen - 7.678.491 - 21,30

François Fillon - 7.212.995 - 20,01

Jean-Luc Melenchon - 7.059.951 - 19,58

Benoit Hamon - 2.291.288 - 6,36

Nicolas Dupont-Aignan - 1.695.000 - 4,70

Jean Lassalle - 435.301 - 1,21

Philippe Poutou - 394.505 - 1,09

François Asselineau - 332.547 - 0,92

Nathalie Arthaud - 232.384 - 0,64

Jacques Cheminade - 65.586 - 0,18



