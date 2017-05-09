09.05.2017 17:39:09
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 bin metre yüksekliğindeki Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düştüğü ve 3 kişinin öldüğü belirtildi.
Çığ altında hala 1 kişinin olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
14 ÇIĞ VAKASI YAŞANDI
Kayak sezonu başladığından bu yana Alpler ve Pireneler bölgesinde şimdiye kadar 14 çığ vakası yaşanmış ve toplam 7 kişi ölmüştü.
Geçen sezon ise 45 çığ vakası 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.