09.05.2017 15:47:06

Fransa'da çığ düştü : 3 ölü

Fransız Alplerinde çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı çığın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Fransız Alplerinde çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı çığın altında kalarak hayatını kaybetti.Çığ, güneydoğu Fransa'nın Bonneval-sur-Arc bölgesinde, İtalyan sınırına yakın bir yerde meydana geldi. Çığ altında kalan 3 kayakçı ise hayatını kaybetti. Çığ düşmesinin hemen ardından arama kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.