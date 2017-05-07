07.05.2017 13:50:18

Fransa cumhurbaşkanını seçiyor

Seçime katılım oranı yerel saatle 12.00 itibarıyla yüzde 28,23

Fransa'da kendisini siyasi olarak merkezde konumlayan Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanını belirleyecek seçime katılım oranı ana kara topraklarında saat 12.00 (TSİ 13.00) itibarıyla yüzde 28,23 olarak gerçekleşti.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle bazı bölgelerde 07.00, bazılarında ise 08.00'de başlayan oy kullanma işleminde saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 28,23'ü sandığa gitti. Bu oran 11 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda aynı saatler itibarıyla yüzde 28,54 idi.

Aynı oran 2012 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 30,66, 2007 yılında ise yüzde 34,11 seviyesindeydi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Fransa'nın ana kara topraklarında 45,67 milyon seçmen saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar oy kullanabilecek. Fransa'nın deniz aşırı topraklarında ise oy kullanma işlemi ana kara topraklarından farklı saatlerde yapılıyor.

Geniş güvenlik önlemleri altında 69 bin 245 seçim merkezinde gerçekleşen oy kullanma işleminde yaklaşık 50 bin polis, jandarma ve asker görev yapıyor.

Kendisini siyasi olarak merkezde konumlayan ve ekonomi politikalarında liberal, sosyal politikalarda ise solcu olduğunu ifade eden ve kurduğu hareketle bir yıl kadar kısa bir sürede cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna kalmayı başaran Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı ve Yürüyüş Hareketi Lideri 39 yaşındaki Emmanuel Macron, iki adayın yarışacağı seçim öncesi kamuoyu anketlerinde önde görünüyordu.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Macron'un yüzde 60'ın üzerinde oy alacağı, aşırı sağcı ve Ulusal Cephe partisinin eski lideri 48 yaşındaki Marine Le Pen'in ise yüzde 40'larda kalacağı tahmin ediliyor.

Araştırma şirketleri, yerel saatle 20.00 itibarıyla sandık çıkış anket sonuçlarını vermeye başlayabilecek.