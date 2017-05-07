07.05.2017 23:25:03

Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Macron'a kutlama mesajları

ABD yönetimi, sandık çıkış anketlerine göre Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u tebrik etti- Hollanda Başbakanı Rutte:- 'Macron'u Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı için tebrik ettim. Fransız halkı içine doğru kapanma yerine, AB ile iş birliğini seçti'

ABD yönetimi, sandık çıkış anketlerine göre Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u tebrik etti.

Beyaz Saray'dan, yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçilen Macron'u ve başarılı bir seçiminden dolayı Fransa halkını tebrik ediyoruz. Yeni Cumhurbaşkanı'yla çalışmak ve Fransa devletiyle yakın ilişkilerimizi devam ettirmek için sabırsızlanıyoruz." denildi.

- Hollanda Başbakanı Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Fransa'da yapılan ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinden galip çıkan Emmanuel Macron'u kutladı.



Rutte sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Biraz önce Macron'u Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı için tebrik ettim. Fransız halkı içine doğru kapanma yerine, AB ile işbirliğini seçti." dedi.



Irkçı lider Wilders ise sosyal medya üzerinden Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Marine Le Pen'e, "Güzel bir başarı. Milyonlarca vatansever seni seçti. Bir dahaki sefere sen de kazanacaksın, ben de." mesajını paylaştı.

