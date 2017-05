08.05.2017 03:21:46

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sembol dolu kutlaması

Yüzde 65,9 oy alarak Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron sembol dolu bir seçim kutlaması gerçekleştirdi.Louvre Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen kutlamada Afrikalı müzik grubu Magic Sisteme ve yabancı müzikler çalan DJ topluluğu coşturdu. Kutlamaya gelen vatandaşlar arasında her yaş ve her kökenden insanların olması Macron 'un evrensel siyasi bakısını yansıttı.Yeni Cumhurbaşkanı kendisini coşku ile bekleyen topluluğa hitap etmek üzere Louvre Sarayının bahçesine girişi sırasında Avrupa Birliği Marşı "Neşeye övgü" çaldı. Sembolik olarak Louvre'un ünlü piramidi önünde görüntü veren Macron yeniliği sembolize eden Louvre sarayı bahçesinin ortasına yapılmış modern piramidin önünde hitap etti.İlk sözü "teşekkürler arkadaşlarım" olan Macron konuşmasında kendisine gerek destek olarak oy veren gerekse Le Pen'e karşı durmak için oy veren vatandaşlara teşekkür edip « Siz kazandınız, Fransa kazandı » dedi."Aylardır yaptıklarımızın esi benzeri görülmedi, herkes bize imkansız dedi, ama Fransa'yı tanımıyorlardı. Teşekkür ederim bilinciniz ve harcadığınız vakit için. Aldığınız riskler için de teşekkür ederim. Bu güvene layık olmaya mecburum." diyen Macron aşırılara karşı Cumhuriyeti koruyacağını söyleyip birlik mesajı verdi.Le Pen'e oy verenlerden için "kızgınlıklarını ifade ettiler" diyen Macron onlara saygı duyduğunu ve önümüzdeki beş sene boyunca yapacağı çalışmalarla bir daha aşırı sağa oy vermemelerini sağlayacağını söyledi.Fransa'nın Dünya'daki yerinden bahseden Cumhurbaşkanı Macron "Bu yer Fransa'nın yeri, dünyanın baktığı yer, bugün Avrupa ve dünya bizi izliyor. Dünya bizden tehdit edilen her yerde özgürlükleri ve masumları korumamızı bekliyor. Yeni bir umut, hümanizm, daha güvenli, adaletli, zengin bir Dünya'ya taşımamızı, yani sonunda kendimiz olmamızı bekliyorlar" dedi.