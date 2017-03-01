01.03.2017 22:20:01

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron, katıldığı tarım fuarında yumurtalı saldırıya uğradı.

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Fransa Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron, katıldığı tarım fuarında yumurtalı saldırıya uğradı.Fransa Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen tarım fuarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında Macron'a yumurta fırlatıldı. Emmanuel Macron, saldırıya ironik bir cevap vererek, "Çözüm öneriyoruz ve bu konu hakkında konuşabiliriz fakat birbirimizin fikirlerine katılmadığımız zaman yumurta fırlatabiliriz. Bu Fransa politikasının bir parçası ve hep de öyle olmuştur" dedi.