16.02.2017 10:38:15

Fransa Başbakanı Rusya’yı mı uyardı?

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, ülkesinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke dışından siber saldırıya uğraması halinde gerekirse misilleme yaparak karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Meclis Genel Kurulunda konuşan Ayrault, sön dönemde özellikle Rusya'dan seçim kampanyası ve sonuçlarını etkilemek için siber saldırı düzenleneceği yolundaki haberlerle ilgili görüşlerini açıkladı. Ayrault, “Seçim sürecimize ne Rusya ne de başka bir ülkeden, nereden gelirsen gelsin bir müdahaleyi kabul edemeyiz. Bu bir demokrasi, egemenlik ve ulusal bağımsızlık konusudur” dedi.

Gerektiğinde Fransa'nın müeyyidede bulunabileceğini kaydeden Ayrault, “Hiçbir yabancı devlet Fransa'nın Cumhurbaşkanını seçemez, hiçbir yabancı devlet Fransız halkının seçimini etkileyemez, bu yüzden eğer gerekirse misilleme de içinde olmak üzere gerekli önlemler alınır” diye konuştu.

SAVUNMA BAKANI ‘OLABİLİR' DEMİŞTİ

Le Canard Enchaine gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek muhtemel bir siber saldırıdan endişe duyduğunu yazmıştı. Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ABD'de olduğu gibi siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulunmuştu. Le Drian, “ABD'de olduğu gibi Fransa'daki seçimlerde de siber saldırı yapılması ihtimalini dışlamıyoruz. Bunun için herkese çok dikkatli olması çağrısında bulunuyorum” demişti. Le Drain, Fransa'nın seçimlerde siber saldırı tehdidinden muaf olmadığını vurgulayarak, “Bunun tersini düşünmek saflık olur” ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise bu iddialara ‘saçma' diyerek tepki göstermişti.

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