20.02.2017 14:14:08

Frankfurt Belediye Başkanı, Türk eşiyle birlikte İBB'yi ziyaret etti

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türk eşi Zübeyde Feldmann ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a taziye ziyaretinde bulundu.

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Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türk eşi Zübeyde Feldmann ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a taziye ziyaretinde bulundu.Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Türk Eşi Zübeyde Feldmann, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ve değişik birçok noktada hayatını kaybeden şehitler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a taziye ziyaretinde bulundu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ziyarette Frankfurt heyetini kapıda karşılayan Başkan Topbaş, kucağına aldığı Feldmann çiftinin 7 aylık bebekleri Züleyha ile uzun süre vakit geçirdi.Ziyaretler kapsamında İBB meclisini gezdirerek çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Topbaş, Frankfurt heyetiyle makamında yaklaşık bir saatlik görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından Anı Defterini imzalayan Peter Feldmann, bina içerisindeki 15 Temmuz sonrası İBB'yi gösteren fotoğrafların yer aldığı panoyu inceledi. Üzüntülerini dile getiren Peter Feldmann ve Zübeyde Feldman İBB'den ayrılırken Başkan Topbaş aracılığıyla Türk Halkına baş sağlığı diledi.