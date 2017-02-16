16.02.2017 16:25:52

Framco, Somali Cumhurbaşkanlığı görevini teslim aldı

Muhammed Abdullah Framco, Mogadişi Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini teslim aldı

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Muhammed Abdullah Framco, Mogadişi Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini teslim aldı.Görev tesliminde, görev süresi dolan Eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Federal Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman Coray, Yüksek Mahkeme Başkanı İbrahim Süleyman, Bakanlar, milletvekilleri, Federal Meclis ve Senato üyeleri, yabancı ülke temsilcileri hazır bulundu.Yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Framco'nun resmi teslim töreninin 22 Şubat'ta yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı resmi teslim törenine bölge ülke liderleri, bakanlar, federal parlamento üyeleri ülkedeki yabancı misyon temsilcilerinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah 8 şubatta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı.