03.05.2017 10:56:44

Fotoğrafçılar Kazdağları'nda buluşacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği ve Gülümseyin Çekiyorum Fotoğraf Kulübü, 'Ulusal Kaz Dağları Foto Maratonu' düzenliyor.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği ve Gülümseyin Çekiyorum Fotoğraf Kulübü, "Ulusal Kaz Dağları Foto Maratonu" düzenliyor.Yarışmaya hem profesyoneller hem amatör yarışmacılar katılabilecek, yarışma kapsamında 3 gün boyunca sunum ve söyleşi, moral gecesi, ödül töreni ile Türkiye' de ilk defa bir objektif firması tarafından katılım sağlayan fotoğrafçılara ücretsiz olarak objektif desteği sunulacak. Yarışmada 19 Mayıs- 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kaz Dağlarını ve köylerini kapsayan Foto Maraton düzenlenecek. Foto Maratona katılmak için Akçay'a gelen yarışmacılar 3 gün boyunca Kazdağları'nda fotoğraf çekecek.Yarışmada birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye 1 bin lira ödül verilecek. Ayrıca Sigma özel ödülü Zoom Lens, Gülümseyin Çekiyorum özel ödülü, sergilemeye layık görülen 25 fotoğrafın her birine ise 250 lira ödül verilecek.