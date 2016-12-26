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Fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı
26.12.2016 17:59:23

Fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dört Mevsim Yaşayan Şehir' konulu 7. geleneksel ödüllü fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dört Mevsim Yaşayan Şehir" konulu 7. geleneksel ödüllü fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dört Mevsim Yaşayan Şehir" konulu fotoğraf yarışmasına bu yıl 107 yarışmacı katıldı. Toplamda 904 eserin değerlendirmeye alındığı yarışmada İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış mevsimlerinde çekilen fotoğraflar farklı kategorilerde değerlendirildi. İlkbahar dalında birinci Cengizhan Türkoğlu, ikinci Sefa Batuhan Karataş, üçüncü Abdurrahman Çetin, Yaz kategorisinde birinci Faruk Turna, ikinci Serkan Özkan, üçüncü Selçuk Gülen, Sonbahar kategorisinde birinci Selçuk Gülen, ikinci Hüsamettin Özden, üçüncü İhsan Korkut, Kış kategorisinde ise birinci İsa Cıda, ikinci Alaattin Şenol üçüncü Sertaç Serez oldu.

Yaz kategorisinde Emre Oğuz, Alaattin Şenol, Ersin Berk, İhsan Korkut, İsa Cıda, İsmail Okur, Muhammed Emin, Murat Gök, Selçuk Gülen, Sonbahar kategorisinde Fatma Tuba, Güzide Işıklı, Halil İbrahim Kahya, İhsan Korkut, Nihat Kolunsağ, Selçuk Gülen,Sertaç Serez, Kış Kategorisinde Alaattin Şenol, Ersin Berk, İsa Cıda, Malik Coşkun, Mehmetcan Düzcan,Mustafa Yiğit, Serkan Özkan,Sertaç Serez, Tekin Özcan, İlkbahar kategorisinde Abdurrahman Çetin, Alaatin Şenol, Burak Orta, Devrim Özgür, Hilal Gümüşkazma,İbrahim Öner, İsmail Okur, Malik Coşkun, Meltem Bohçacı ve Nihat Kolunsağ'ın çektiği fotoğraflar ise sergilemeye layık görüldü.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen fotoğraf yarışması sonunda Deprem Müzesinde ödül töreni düzenlenecek. Her kategorinin birincilerine bin TL, ikincilerine 750 TL ve üçüncülere 500'er TL ödül verilecek.
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