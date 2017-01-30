30.01.2017 12:57:36

Fotoğraf gibi tablolar

Bursa'nın güzelliklerini realistik tarzda tuale aktaran ressam Beşir Sırpça'nın yağlı boya resim sergisi ilgi gördü.

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Bursa'nın güzelliklerini realistik tarzda tuale aktaran ressam Beşir Sırpça'nın yağlı boya resim sergisi ilgi gördü.Bursa'nın büyüleyici manzaralarını fırçasıyla ölümsüzleştiren Beşir Sırpça, Ördekli Kültür Merkezi'nde sergi açtı. Sanatçının üzerinde aylarca titizlikle çalıştığı tablolarını görenler fotoğraf zannediyor. Kışın kendini iyice hissettirdiği bugünlerde karlar altında Bursa manzaralarına da yer veren Beşir Sırpça'nın sergisinin açılışına çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı.Sergiyi gezenlere tablolarının hikayelerini anlatan Bursalı ressam, çektiği fotoğrafları realistik tarzda resme dönüştürdüğünü söyledi. Bir tabloyu 3-4 ayda bittirdiğini belirten Beşir Sırpça "Bursa'nın güzelliklerini yansıtmaya çalıştım. Çok fazla ayrıntılı resimler. Bir manzaranın önce fotoğrafını çekiyorum. Bir fotoğraf titizliğiyle, bir tablonun üzerinde aylarca çalışıyorum. 20 senedir gördüğümüz güzellikleri tuale aktarıyorum. Sevilmeden yapılacak bir iş değil. Aşırı sabır ve emek isteyen bir iş" dedi.